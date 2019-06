Le migliori 10 compagnie aeree al mondo del 2019

wired

(Di giovedì 20 giugno 2019) Nelle scorse ore, al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi-Le Bourget, sono stati assegnati i World Airline Awards, ovvero gli Oscar dell’aviazione alleal. A stilare la classifica è stata Skytrax, società di consulenza britannica che dal 1999 rilascia questa attesa graduatoria. L’unica compagnia europea nella top ten è Lufthansa, per il resto il dominio è di realtà asiatiche. Per trovare un brand italiano – Alitalia – bisogna scendere fino al 75esimo posto. Nella nostra gallery qui in alto potete vedere le prime 10in ordine crescente. Le10aldelWired.

