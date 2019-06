Grifoni | gatti selvatici e orchidee | biodiversità diventa protagonista alla riserva

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Domani, venerdì 21 giugno, proprio nel giorno del solstizio d’estate, si svolgerà nellaNaturale Statale del Monte Velino un evento pubblico per mostrare le attività di monitoraggio ecologico in corso da parte del Reparto Carabinieridi Castel di Sangro e dei volontari del progetto europeo LIFE ESC360 (“360 volontari per il monitoraggio dellanella Rete italiana Natura 2000”, https://www.life360esc.eu/it/). I partecipanti saranno coinvolti nelle attività svolte quotidianamente dai 15 volontari operativi da due mesi nelle Riserve Naturali Statali di Abruzzo e Molise gestite dai Carabinieri, tutte tutelate anche a livello sovranazionale dDirettiva habitat dell’Unione Europea: si potrà così entrare in diretto contatto con i, i, le coturnici, le orchidacee e le altre specie rare e protette a livello nazionale ed europeo. Le ...