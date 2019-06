Gianmarco Pozzecco Video | sfogo dopo Venezia Sassari | ' Mondo di me*da | fanc*lo!'

Basket - la furia di Gianmarco Pozzecco : “In questo palasport - in tali condizioni - non si può giocare. Chi piange fa schifo” : Forse più del risultato stesso di gara-5 della finale scudetto tra Venezia e Sassari, andata alla Reyer per 78-65, a far parlare è l’infuocata conferenza stampa di un Gianmarco Pozzecco che definire furioso è poco. In sala stampa, dopo aver visto Stefano Gentile infortunarsi (possibile lesione muscolare) e un tali ercio contemporaneamente vittima del caldo e delle trombette distribuite a tutti gli spettatori, con le ovvie conseguenze sul ...

Basket - Gianmarco Pozzecco : 'Ero in pensione e in due mesi ho vinto in Europa' : Gianmarco Pozzecco è un fiume in piena davanti al microfono, così come lo è stato per tanti anni sul parquet e negli spogliatoi di mezza Italia. L'ultimo nel quale è approdato lo ha fatto rinascere, ...