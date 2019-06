Ue | Conte | Italia auspica per sè portafoglio economico di prima linea

Conte : "All’Italia serve una Manovra contiana" : All'Italia serve una Manovra alla Giuseppe Conte. Secondo il presidente del Consiglio il governo "può permettersi la Manovra che serve all'Italia, una Manovra contiana". Il premier sgombra il campo dagli equivoci: le legge di bilancio 2019-2020 non sarà dettata dall’alto e non sarà scritta sotto la spada di Damocle dell’Ue.All’esecutivo giallo-verde "non interessano manovre fatte altrove, che sia Bruxelles o altro. Tutto il governo ha un ...

Governo - Conte : “All’Italia serve una manovra ‘contiana’ - non altro”. E sulla lettera a UE : “Messaggio politico” : “L’talia può permettersi la manovra che serve all’Italia. A noi non interessano le manovre che ci propongono altrove. La sintesi sarà fare tutte le riforme che servono agli italiani e alle imprese. Ovviamente dovremo tener conto dell’equilibrio economico. Tutto il Governo vuole evitare l’inflazione. La lettere all’UE avrà un Contenuto politico. Noi siamo in Europa e ci sentiamo comodamente inseriti nel ...

Lavoro - lettera aperta al premier Conte : "Il futuro dell'Italia passa dal Sud" : Cgil, Cisl e Uil lanciano un messaggio forte e chiaro al governo: "Riportare il Mezzogiorno ad essere artefice del proprio...

Aerospazio - il premier Conte al salone aeronautico di Le Bourget : “settore trainante per l’Italia” [FOTO] : L’Aerospazio e’ un comparto in cui abbiamo delle punte di innovazione incredibile e di eccellenza. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi si e’ recato al salone aeronautico di Le Bourget, a Parigi, visitando fra gli altri gli stand di Leonardo. Quello aerospaziale, ha aggiunto, e’ “un comparto in continua espansione, ogni euro investito ci da’ un ritorno notevole” senza ...

Salvini negli Usa : “Italia non si acContenta delle briciole in Ue. Faremo flat-tax - a Bruxelles se ne faranno una ragione” : “L’Italia vuole tornare ad essere il primo partner degli USA, non solo per gli interessi economici e commerciali, ma per una comune visione del mondo. Mentre altri paesi europei hanno scelto altre vie, noi ci siamo. Con Trump condividiamo grande attenzione all’Iran e alla prepotenza cinese, ma soprattutto da un punto di vista fiscale, sul taglio delle tasse, il rilancio dell’economia locale ed il rilancio ...

Eurogruppo trova accordo su bilancio zona euro. Centeno : “Italia rispetti regole. Ci affidiamo a Tria e Conte” : Una riunione fiume durata oltre dieci ore in cui l’Eurogruppo ha raggiunto il “miglior compromesso possibile” nell’accordo sul bilancio della zona euro, anche se al momento mancano molti dettagli sul tipo e il livello di finanziamento. E dove è stata confermata l’opinione del Comitato economico e finanziario e della Commissione per cui una procedura di infrazione è giustificata nei confronti dell’Italia. Per il presidente ...

Amanda Knox torna in Italia e snobba i cronisti - sabato racConterà la verità sul suo caso : Per la prima volta dal 4 ottobre 2011, quando fu assolta e scarcerata per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, Amanda Knox è tornata in Italia, e lo ha fatto, come ha...

Luigi Di Maio : “Pieno mandato a Conte e Tria con l’Ue. Ma al centro gli italiani - no i numerini” : Luigi Di Maio afferma che Giuseppe Conte e Giovanni Tria hanno pieno mandato nelle trattative con l'Unione europea. Oggi il ministro dell'Economia si riunirà con l'Eurogruppo per discutere del bilancio italiano, e il leader pentastellato commenta: "Ci siamo detti tutti che di manovre correttive non se ne fanno. Saremo responsabili con i conti pubblici, ma mettendo al centro i cittadini, non i parametri".Continua a leggere

UE vs ITALIA/ I segreti della procedura che Conte e Salvini non possono evitare : Le valutazioni contabili della procedura di infrazione sono il paravento di un'iniziativa prettamente politica: spedire l'ITALIA in recessione. Ecco come

Alitalia - si fa avanti anche Lotito. Conte : noi stiamo alla finestra : Nella partita su Alitalia si affaccia Claudio Lotito, il patron della Lazio, che ha inviato una manifestazione di interesse per la compagnia aerea. Un’ulteriore sorpresa in questa complicata partita a scacchi che vede tra gli attori anche il gruppo Toto e, seppur in via ancora informale, la holding della famiglia Benetton, Atlantia. Sabato scade il...

Il contro-dossier di Conte e Tria da spedire a Bruxelles sui conti pubblici italiani : La Commissione europea così non tratta, occorre un altro tipo di approccio, non è la stessa partita dell'anno scorso, qui rischiamo un danno per l'Italia: raccontano che al vertice di ieri mattina a Palazzo Chigi sia il premier Giuseppe Conte che il ministro dell'Economia Giovanni Tria si siano espressi in questo modo nei confronti degli altri presenti. "La lettera è pronta", ha spiegato il premier. Nel governo si sta preparando ...

Omeopatia - ricercatori italiani fanno ritirare uno studio che Conteneva dati manipolati : Un gruppo di scienziati italiani ha permesso il ritiro di una pubblicazione sugli effetti curativi dell'Omeopatia che però conteneva molti errori e dati manipolati. Vediamo insieme di cosa parla questo studio e quali sono le inesattezza riscontrate dagli italiani che hanno permesso il ritiro della pubblicazione.Continua a leggere

Mura : “L’Italia non si è acContentata. Una vittoria sofferta e bella - di gruppo” : Su Repubblica Gianni Mura sulla vittoria dell’Italia contro la Bosnia, un’avversaria che non era la Grecia e che ha messo in difficoltà la nostra Nazionale nel primo tempo. Nella ripresa, però, l’Italia ha lottato con convinzione e ha vinto meritatamente, come aveva meritato il gol subito nella prima parte della gara. Mura elogia la gran partita di Dzeco e il suo gol, soprattutto perché venuto con una bell’azione corale. ...