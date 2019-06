ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Aurora Vigne La suaha premeditato l'omicidio e poi si è fatta aiutare da altri due coetanei. L'hanno portata in un bosco e poi l'hanno ammazzata Ha ucciso la suain cambia di soldi. Una storia crudele questa, che sembra uscita da un serie tv, ma che invece è successa davvero. La vittima di questo omicidio premeditato che ha avuto luogo in Alaska il 2 giugno scorso è Cynthia Hoffman, una ragazza che tra l'altra soffriva anche di un ritardo mentale. "Una ragazza affettuosa, semplice come una bambina di sette anni, che voleva solo avere amici", così la definiscono i suoi genitori. La sua aguzzina è l'Denali Brehmer, che si è fatta aiutare dal 19enne Caleb Leyland e dal 16enne Kayden McIntosh. Tutto è nato grazie alla macabra idea di un certo "Tyler", unche sui social ha adescato Denali dicendo di essere un milionario (in realtà è un ...

Italia_Notizie : Peccato che la ragazzina ci sia cascata.L'operazione omicida si è poi estesa agli altri due coetanei, con i quali D… - zazoomblog : Uccide la migliore amica perché un uomo sul web le ha promesso 9 milioni - #Uccide #migliore #amica #perché - RassegnaZampa : #NewYork Uccide la migliore amica perché un uomo sul web le ha promesso 9 milioni di dollari per le immagini dell'o… -