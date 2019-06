Sbarcati in 45 a Lampedusa | Sea Watch ancora ferma

Mare Jonio a Lampedusa - migranti Sbarcati : nave sequestrata - l'equipaggio è indagato : E' sbarcata nel porto di Lampedusa la Mare Jonio , la nave di Mediterranea Saving Human che ha salvato 30 migranti su un gommone in avaria al largo della Libia. l'equipaggio risulta indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo la segnalazione della Finanza

La Mare Jonio attraccata a Lampedusa - Sbarcati i migranti a bordo | Nave sequestrata - equipaggio indagato : Salvini: "In porto ma non da Nave libera". Le Fiamme gialle a bordo dell'imbarcazione poco dopo il recupero. La ong Mediterranea: "A noi nessuna notifica di irregolarità"

Migranti - 60 morti in un naufragio in Tunisia. Sbarcati ad Augusta e Lampedusa i 66 migranti soccorsi ieri dalle navi italiane : Sessanta migranti morti e 16 salvati in un naufragio al largo di Sfax, in Tunisia. Tre corpi sono stati recuperati. La notizia, lanciata da Alarm phone è stata ufficialmente confermata dal portavoce ...