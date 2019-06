Rilasciato nella notte Platini si dichiara estraneo ai fatti

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019), dopo un lungo interrogatorio, Michelsi è dettoai. Gli inquirenti lo hanno ascoltato in relazione all’assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar, ma in particolare per una cena all’Eliseo del 23 novembre del 2010 in cui insieme al presidente Sarkozy, c’erano l’attuale emiro del Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, artefice della candidatura di Doha, e l’allora premier e ministro degli esteri del Qatar, Hamad Ben Jassem. Una coincidenza quanto meno singolare secondo gli inquirenti, appena 9 giorni prima che il voto diattribuisse proprio al Qatar i giochi. In un primo colloquio con le autorità nel 2017aveva detto di essere stato lui a chiedere un colloquio con il presidente francese per comunicargli la sua decisione di votare per il Qatar e non più per gli Stati Uniti. La Gazzetta sottolinea come, nonostante ...

