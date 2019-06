Raggi incapace La sindaca furiosa con il Messaggero | Io mai con il

Raggi : Caltagirone mi dà dell’incapacel - così come Casamonica e tanti altri : Roma – “Incapace. L’insulto ripetuto migliaia di volte per offendere, per colpire personalmente l’avversario. Me lo hanno ripetuto i politici di professione che, codardamente, di fronte ad una querela poi usano lo scudo dell’immunita’ parlamentare; me lo hanno urlato i Casamonica quando ho abbattuto le loro villette abusive dopo 30 anni di silenzio e collusione del vecchio sistema; me lo dice normalmente chi ...