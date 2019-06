Pronto per il mercato il Samsung Galaxy Fold | e se arrivasse con il Note 10?

Superbike – Tutto Pronto per il weekend di gara di Misano : le sensazioni dei ducatisti : Il team Aruba.it Racing – Ducati si prepara per il giro di boa del campionato e la seconda gara di casa – il Riviera di Rimini Round – che si svolgerà questo weekend sul Misano World Circuit Dopo il weekend di Jerez, che ha visto due vittorie e una caduta di Álvaro Bautista davanti al pubblico di casa, oltre a qualche difficoltà inaspettate per il compagno di squadra Chaz Davies, il team Aruba.it Racing Ducati arriva a ...

Calciomercato Napoli – L’interesse per Manolas maschera la cessione di Koulibaly? Il Manchester City Pronto ad un’offerta folle : L’arrivo di Manolas potrebbe mascherare la cessione Koulibaly: il Manchester City pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare, in grado di finanziare un mercato importante per il Napoli Negli ultimi giorni, il Napoli è apparso molto attivo sul mercato. Diversi giocatori sono stati accostati al club partenopeo, nomi di alto profilo e dai costi importanti: da Hirving Lozano a James Rodriguez, passando per Manolas. Acquisti ...

James Rodriguez al Napoli/ Operazione in chiusura : Pronto il cambio di modulo? : James Rodriguez è sempre più vicino al Napoli. L'Operazione potrebbe chiudersi nelle prossime ore, Ancelotti pensa ad un cambio modulo

Antonio Socci : Pd partito defunto - è già Pronto il funerale anche per Nicola Zingaretti : C'era chi cominciava a pensare che Pd significasse partito Declinante. Ora c'è il sospetto che significhi partito defunto. E non solo per la sequela di sconfitte elettorali in cui ha perso sei milioni di voti dal 2008 al 2018. Certo, il tracollo nel consenso è stato finora pesante e non basta al pov

Milan - Giampaolo Pronto per la nuova sfida : “sarà una Serie A di livello superiore” : Vietato fallire in casa Milan, inizia un nuovo progetto per i rossoneri con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, la scelta per la panchina è ricaduta su Giampaolo, le premesse sono buone ma l’ultima parola spetterà come al solito al campo. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ l’allenatore ha dato importanti indicazioni, tanti gli argomenti trattati. «Una Serie A che ...

Superbike – Tutto Pronto per la gara di Misano : il weekend di gara parte dall’Aquafan : Superbike AquaRace: la settimana del mondiale WorldSBK parte da Aquafan. Giovedì mattina la sfida fra i piloti sul temuto Kamikaze Inizia con un annuncio speciale la settimana del MOTUL FIM Superbike, che nel weekend avrà a Misano World Circuit l’attesissimo PATA Riviera di Rimini Round. Il pre-event WorldSBK è in programma giovedì 20 giugno in Aquafan, sulle colline di Riccione. Aquafan sarà teatro di un’originale sfida: non le curve del ...

Vino : a Menfi tutto Pronto per Inycon 2019 : Palermo, 17 giu. (Labitalia) - tutto pronto per l’inizio di Inycon 2019, la più antica manifest[...]

Nuoto - tutto Pronto per il 56° trofeo Sette Colli : Paltrinieri e Pellegrini guidano il gruppo azzurro : Sono oltre i 500 gli atleti iscritti italian e stranieri in rappresentanza di 39 Paesi, il gruppo azzurro sarà guidato da Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini Dal 21 al 23 giugno vanno in scena gli Internazionali di Nuoto, 56° trofeo Sette Colli, per il quale le iscrizioni sono ormai chiuse. Batterie venerdì e sabato a partire dalle ore 10, mentre domenica si scenderà in acqua alle 9.30 per le prime sfide dell’ultima ...

Gazzetta : Pronto un triennale per Ospina al Napoli : Ad Ancelotti è sempre piaciuto. Era stato proprio il mister a chiederne la riconferma. Ora è ufficiale: David Ospina sarà il portiere del Napoli anche la prossima stagione. Il Napoli lo ha riscattato, pagando all’Arsenal i 4 milioni di euro richiesti. Il portiere firmerà con il Napoli un contratto triennale. Al momento è impegnato nella Copa America. La prima gara della Colombia è stata contro l’Argentina e la squadra di Ospina ha ...

Calciomercato Juventus : Pronto il regalo per Sarri - Sky conferma : Calciomercato Juventus – Raggiunto l’accordo col Chelsea e con Maurizio Sarri, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è già a lavoro per regalare al tecnico toscano il primo rinforzo della rosa. Il nome è di quelli altisonanti, un sogno per i tifosi e non soltanto; il dirigente bianconero, infatti, ha voglia di rivedere a […] More

Il Grand Hotel Niger è Pronto e aperto a tutti quelli che hanno soldi (militari compresi) : E’stato inaugurato in settimana assieme all’aeroporto internazionale di Niamey. Il Grand Hotel Presidenziale 5 stelle, realizzato in 11 mesi e finanziato dalla compagnia turca Summa, è stato battezzato ‘Radisson Blu’. Il costo dell’Hotel di lusso ruota attorno ai 46 milioni di euro, circa 30 miliardi di franchi cfa, moneta corrente dell’Africa Occidentale francofona. E’ lo stesso presidente del Niger, Issoufou Mahamadou, che ha presieduto alla ...

United - Pogba Pronto a scioperare Sprint Juventus per il Polpo : Pogba annuncia che 'dopo 3 anni a Manchester" vuole "una nuova sfida". In Spagna si parla di un Polpo pronto a scioperare pur di lasciare i Red Devils. Mentre la Juventus... Segui su affaritaliani.it

Tutto Pronto per i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci - i ringraziamenti dopo il raduno : “Ora possiamo iniziare il tour” : I concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci stanno per arrivare. A testimoniarlo, è stato il mega raduno che i due artisti hanno tenuto alla Fiera di Roma il 15 giugno e nel quale hanno raccolto i fan dell'una e dell'altra compagine, come mai era accaduto nella storia della loro carriera. Il sole e il caldo afoso della giornata romana di fine primavera non ha fermato coloro che hanno deciso di prendere parte alla festa che hanno tenuto a ...

Pogba - la stampa spagnola è sicura : il francese Pronto a tutto per lasciare il Manchester United [DETTAGLI] : CALCIOMERCATO – Paul Pogba è disposto a tutto pur di lasciare il Manchester United. Il centrocampista francese vuole giocare la Champions League. Questa la ricostruzione del quotidiano spagnolo ABC. Il vicepresidente esecutivo Ed Woodward avrebbe però messo le cose in chiaro: serve qualcuno che si presenti con 180 milioni o Pogba non si muove. Al francese non rimane che andare al muro contro muro, come fece Courtois lo scorso anno ...