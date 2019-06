Morsi | Erdogan sicuro | E' stato ucciso Dito puntato contro le forze di

Morte Morsi - sostenitori : “delitto perfetto” - Usa tacciono. Erdogan punta il dito contro governo del Cairo : Il primo presidente eletto democraticamente nella Storia recente dell'Egitto, Mohammed Morsi , è morto ieri sera all'età di 68 anni nell'aula di un tribunale del Cairo che lo stava processando per "spionaggio". Una Morte definita "un omicidio perfetto" dalla Fratellanza musulmana (di cui era esponente Morsi ), che ha chiesto una "inchiesta internazionale" per stabilire le cause del decesso. E questo, mentre sono arrivati messaggi di condoglianza ...

Egitto - morto in tribunale ex presidente Morsi - proclamato lo stato di emergenza Erdogan : «È un martire» : É morto Mohammed Morsi, ex presidente dell'Egitto, è deceduto «in aula dopo la conclusione di un'udienza del processo per spionaggio» in cui era imputato, precisa il...