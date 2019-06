Massimo Ferrero | chiesto il processo | “Tolto un milione da casse della Sampdoria per

ilfattoquotidiano

La Procura di Roma ha chiesto il processo per il patron Massimo Ferrero, la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e i due manager Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti: sono accusati a vario titolo di appropriazione indebita, autoriciclaggio, utilizzo di fatture false e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'udienza preliminare è stata fissata per il 20 settembre prossimo. Il pm Maria Sabina Calabretta e il procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli accusano Ferrero e la figlia di essersi appropriati "indebitamente delle somme accreditate con bonifico estero" per la vendita il 17 giugno 2015 del calciatore

