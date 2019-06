Lavoro, +207mila stabili in I trimestre

Cresce ancora ildipendente: nel Idell'anno c'è un saldo positivo di 138 mila posizioni, rispetto al quarto2018. Le posizioni a tempo indeterminato sono. Giù quelle a tempo determinato, per la prima volta da metà 2016 (-69 mila), mentre è record per le trasformazioni in contratti(+223 mila). E' quanto emerge dalla nota congiunta di ministero del, Istat, Inps, Inail e Anpal, in base alle comunicazioni obbligatorie. Nel confronto annuo, +376 le posizioni dipendenti.(Di mercoledì 19 giugno 2019)