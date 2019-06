La Modalità scura della MIUI 11 arriverà su tutti gli smartphone Xiaomi | anche POCOPHONE

EMUI 10 Android Q Huawei scopriamo la “Modalità scura” : L'EMUI 10 ha incluso una "Modalità scura" sotto le Impostazioni dello schermo, che applica il tema scuro a livello di sistema sull'interfaccia.

Quante novità in Google Chrome 76 beta - anche per Flash player e Modalità scura : Google Chrome 76 beta presenta una serie di modifiche tra cui il blocco delle applicazioni Flash per impostazione predefinita e rende difficile per i siti rilevare quando l'utente utilizza la Modalità di navigazione in incognito. L'articolo Quante novità in Google Chrome 76 beta, anche per Flash player e Modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Google vuole portare la Modalità scura in Ricerca e Discover : ecco i test : La Modalità scura è una feature sempre più diffusa in ambito mobile ed anche Google ha dimostrato negli ultimi mesi di voler puntare su tale soluzione L'articolo Google vuole portare la Modalità scura in Ricerca e Discover: ecco i test proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura fa davvero risparmiare batteria? Ecco dei test attendibili : La Modalità scura è una soluzione che in tanti stanno adottando, dai produttori di smartphone agli sviluppatori ma potrebbe non essere così efficace L'articolo La Modalità scura fa davvero risparmiare batteria? Ecco dei test attendibili proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 75 migliora la Modalità scura con un toggle dedicato : Il tema scuro è stato notevolmente migliorato nella versione 75. Innanzitutto, sembra che non sia più necessario abilitare un flag, in quanto la pagina "Temi" dovrebbe essere visibile nelle impostazioni di Chrome per impostazione predefinita. Se si desidera ignorare la modalità scura, Google Chrome 75 consente anche di forzare la modalità luminosa in modo che rimanga sempre attiva, inoltre il testo sui titoli delle schede è finalmente bianco e ...

Google Foto dà il benvenuto alla Modalità scura - già in fase di rilascio : La Modalità scura è arrivata anche su Google Foto, con un aggiornamento lato server in fase di roll out. Ecco come riceverla e qualche immagine in cui la potete osservare per bene. L'articolo Google Foto dà il benvenuto alla Modalità scura, già in fase di rilascio proviene da TuttoAndroid.

Android 10 Q nasconde una terza Modalità scura : ecco come attivarla : Alcuni di voi sapranno che Android Q ha portato ben due modalità scure, quella normale e override-force-dark: a quanto sembra però l'ultima versione del robottino verde ne stava nascondendo una terza, override-dark-mode, attivabile con 3 semplici passaggi. L'articolo Android 10 Q nasconde una terza modalità scura: ecco come attivarla proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 riceve la MIUI 10.3.3 in Italia : ecco Modalità scura e nuove patch di sicurezza : Redmi Note 7 riceve la MIUI 10.3.3 in Italia: sono arrivate finalmente la Modalità scura e le patch di sicurezza di maggio 2019. Siete pronti ad aggiornare? L'articolo Redmi Note 7 riceve la MIUI 10.3.3 in Italia: ecco Modalità scura e nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Mi File Explorer riceve la Modalità scura su dispositivi selezionati : Nonostante Xiaomi abbia introdotto la modalità scura a livello di sistema nella ROM MIUI Global di qualche mese fa, alcune app proprietarie come Mi Drop, Mi Music e Download ne sono ancora sprovviste.Xiaomi ha recentemente aggiunto la modalità scura alla sua app Mi File Manager e ha provveduto a ridisegnarla per renderla più semplice e chiara. L'articolo Mi File Explorer riceve la modalità scura su dispositivi selezionati proviene da ...

WhatsApp Beta : Modalità scura su Android in arrivo - come cambia : WhatsApp Beta: modalità scura su Android in arrivo, come cambia A breve, su Android, arriverà la modalità scura. Questa modalità permette una serie di vantaggi di cui vi abbiamo già parlato in qualche articolo precedente. Le novità però, non riguarderanno solo la luminosità e il tema in sé, bensì anche il rapporto del tema con le altre applicazioni. Una di quelle app che sarà investita dal dark theme, sarà sicuramente WhatsApp. Ecco gli ...

Alle strette finali la Modalità scura di WhatsApp : le foto definitive : Nuovi dettagli sono emersi relativamente alla modalità scura di WhatsApp, funzionalità destinata a fare la sua apparizione molto presto data la buona mole di indizi che si stanno susseguendo via via nel corso di questi ultimi giorni. Come riportato da 'WABetaInfo', la beta contraddistinta dalla sigla 2.19.139, ha portato con sé alcuni tratti inediti della modalità a tinte scure, che dovrebbe consentire di salvaguardare il più possibile la durata ...

La Modalità scura arriva in altre parti di WhatsApp con la nuova versione beta : La versione 2.19.139, disponibile in beta, porta con sé ancora più Modalità scura, chiamata Modalità notte, all'interno di WhatsApp e dimostra che i lavori procedono a ritmo serrato. L'articolo La Modalità scura arriva in altre parti di WhatsApp con la nuova versione beta proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura per Note di Keep ha imboccato la via del rilascio : La più classica delle modifiche lato server, vero e proprio "marchio di fabbrica" di Google, ha regalato a Note di Keep la tanto attesa modalità scura L'articolo La modalità scura per Note di Keep ha imboccato la via del rilascio proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp beta continua a sviluppare la Modalità scura e presenta un nuovo layout per 155 emoji : WhatsApp ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play beta, portando la versione dell'app a 2.19.139. La prima novità riguarda la modalità scura che possiamo vedere applicata per l'elenco chat, Stato e Chiamate in questo aggiornamento. WhatsApp beta 2.19.139 presenta inoltre un nuovo layout per 155 emoji disponibili ufficialmente in questa versione e sarà disponibile anche nella prossima versione stabile e ...