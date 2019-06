La Lega torna a spingere sulle Autonomie | ma la maggioranza degli italiani è contraria

Matteo Salvini - altra bomba dei giudici sulla Lega. Vince le elezioni ma non conta : si torna al voto? : La giunta sardo-leghista della Sardegna è in pericolo e il ritorno alle urne - spiega il Corriere della Sera - sarebbe "inevitabile". Dopo le regionali del 24 febbraio sono stati presentati quattordici ricorsi. Proprio su due di questi, ieri 12 giugno, si è a lungo discusso. Si tratta della question

Legalizzata la carne di cane in Svezia : torna una vecchia bufala in pieno giugno 2019 : Da alcuni giorni è tornata di moda la bufala che ci parla della carne di cane in Svezia, improvvisamente Legalizzata. Si tratta di un video che, a primo impatto, è stato condiviso da un italiano che fa il cuoco nel loro Paese. Insomma, sulla carta una testimonianza autorevole di una persona che ha visto coi propri occhi quello che in tanti ancora oggi temono, ma prima che si scateni una profonda polemica in Rete, occorre ricordare alcune ...

Risultati comunali 2019 : Livorno torna alla sinistra - Ferrara alla Lega dopo 69 anni - M5S vince a Campobasso : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco. «Vittoria straordinaria», commenta il vicepremier Matteo Salvini

Elezioni : Rovigo torna al centrosinistra - dopo la parentesi Lega : Rovigo, 10 giu. (AdnKronos) - Rovigo, unico capoluogo di provincia veneto dove si votava in questa tornata amministrativa, torna, come da tradizione, al centrosinistra, dopo la parentesi di centrodestra: prima di Bruno Piva e poi di Massimo Bergamin, entrambi costretti a cedere la poltrona di primo

Ballottaggi - i risultati : la Lega prende Ferrara. Livorno torna al Pd - M5S a Campobasso : Ballottaggi. Livorno e Rovigotornano a sinistra, il Pdconferma Prato, Reggio Emiliae Cremona ma perde Ferrara,che dopo 69 anni passa ad un sindaco...

Ballottaggi comunali 2019 : Livorno torna alla sinistra - Ferrara alla Lega dopo 69 anni - M5S vince a Campobasso : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di Ballottaggio per l’elezione del sindaco. «Vittoria straordinaria», commenta il vicepremier Matteo Salvini

Ballottaggi comunali 2019 : Livorno torna alla sinistra - Ferrara alla Lega dopo 69 anni - M5S in testa a Campobasso : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di Ballottaggio per l’elezione del sindaco. «Vittoria straordinaria», commenta il vicepremier Matteo Salvini

La Lega ha fatto il miracolo? Si sgonfierà già alla prima tornata elettorale : Sono fra le persone amareggiate per la batosta alle Europee del Movimento Cinque Stelle. Ma probabilmente è una benedizione. Non sono un politico, non ho partecipazione politica attiva, non ho mire politiche. Certo: per istinto, date le simpatie che provo per questa “novità grossa” della politica italiana, avrei davvero preferito vedere un successo, una conferma del 4 marzo 2018: ma sarebbe stato un errore, nonostante la gioia che ne ...

Torna finalmente a San Giacomo la deLegazione comunale : Questa mattina, venerdì 7 giugno, verrà inaugurata la delegazione municipale di San Giacomo, frazione rurale di Ragusa. Taglio del nastro alle 11.30

L’Approdo : Gad Lerner torna con un talk su Rai3 e riparte dalla Lega : Gad Lerner Un imponente relitto del mare al centro dello studio, di questi tempi evocativo più che mai. Gad Lerner riparte così. Tra le polemiche (non ultima, quella sul suo compenso) e la volontà di raccontare l’Italia di oggi. Dopo anni di reportage in esterna, da stasera (ore 23.10) il giornalista tornerà su Rai3 alla conduzione di un nuovo talk show in cinque puntate intitolato L’Approdo. Il titolo e, più in generale, la mission ...

Europee 2019 - Orlando : “Pd torna a crescere - c’è base per costruire alternativa. Lega? Ci preoccupa la sua avanzata” : “Stiamo parlando di exit poll quindi la cautela è d’obbligo ma a livello europeo molti cittadini sono tornati a votare e hanno fermato la spinta nazionalista. In Italia il Pd ottiene un risultato importante. Un anno fa si discuteva di un bipolarismo tra populisti. Adesso questi dati ci dicono che il Pd è in campo. Sappiamo che dobbiamo ancora cambiare molto” Lo ha detto il vicesegretario Pd Andrea Orlando, commentando al ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Lega partito nuovo? Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta” : “Per accreditare questa leggenda della Lega partito nuovo e del rinnovamento, Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, riflette su quella parte di Lega nostalgica che – dice Sommi – “vuole tornare da ...

Lega - ritorna un po' di ottimismo Europee - sentiment prima del voto : Su Affaritaliani.it ecco i sentiment raccolti nelle sedi dei principali partiti nell'ultimo giorno di campagna elettorale. Nella Lega è tornato un po' di ottimismo rispetto a una settimana fa. L'obiettivo resta almeno il 25% ma in molti spera nel 30. Il 28 sarebbe comunque Segui su affaritaliani.it

Di Maio dichiara che Lega e 5 Stelle non sono in pace - ecco quando potrebbe tornare la tranquillità : Di Maio dichiara che non c’è pace tra Lega e 5 Stelle, spiega i motivi e come risolvere i problemi. Inoltre afferma di non parlare più con Salvini se non in Consiglio dei Ministri “Qualcuno pensa che da lunedi’ cambi tutto da un punto di vista dei rapporti. Io invece le dico: per me questo … Continue reading Di Maio dichiara che Lega e 5 Stelle non sono in pace, ecco quando potrebbe tornare la tranquillità at ...