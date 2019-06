Game of Thrones | iniziate a Belfast le riprese del prequel

blogo

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Chiuso un set, se ne riapre un altro. Il mondo, però, resta (più o meno) lo stesso: sonoda pochi giorni, nell'Irlanda del Nord, ledel pilot deldiof, il primo dei cinque progetti legati all'universo creato da George R.R. Martin a cui la Hbo ha voluto dare fiducia ordinando, appunto, l'episodio pilota.Come ben sappiamo, questo non significa che vedremo sicuramente la serie tv in onda: i vertici del network via cavo dovranno prima valutare il risultato dellee, dopo, decidere se ordinare o no una stagione della serie. Sta di fatto, però, che per far sì che ciò accada la produzione non sta badando a spese.ofledelpubblicato su TVBlog.it 19 giugno 2019 15:24.

