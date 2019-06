Emerson Palmieri Juventus | colpo di scena | il terzino sorprende tutti!

Chelsea - Emerson Palmieri smentisce le voci di addio : “io con Sarri alla Juve? Nessuno mi ha chiamato” : L’esterno italo-brasiliano ha parlato del proprio futuro, confermando di voler rimanere in Inghilterra Emerson Palmieri rimarrà al Chelsea, non seguirà Maurizio Sarri alla Juventus. E’ quanto rivelato dal giocatore italo-brasiliano ai microfoni di ESPN Brasile, sottolineando di voler proseguire la sua esperienza in maglia blues. AFP/LaPresse Niente Serie A dunque per il classe ’94, che ha confermato di non aver ricevuto ...

Calciomercato Juventus - ai bianconeri piacerebbero Emerson Palmieri e Jorginho : Definito l'arrivo di Maurizio Sarri, è tempo di Calciomercato per la Juventus, anche se l'attenzione mediatica è riservata questa settimana alla presentazione ufficiale all'Allianz Stadium del tecnico toscano, prevista per giovedì 20 giugno alle ore 11:00. Sicuramente non mancheranno domande sul Calciomercato, perché i bianconeri hanno necessariamente bisogno di innesti per incrementare il livello qualitativo della rosa. Alcune indiscrezioni che ...

Juventus - Sarri vorrebbe puntare su due ex Chelsea : Emerson Palmieri e Higuain : Ci attendiamo a breve l'ufficialità del nuovo tecnico bianconero, che salvi clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano si è praticamente liberato dal Chelsea, e secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Gianluca Di Marzio, la società londinese avrebbe chiesto alla Juventus di pazientare per l'ufficializzazione in quanto il Chelsea vorrebbe prima annunciare il suo tecnico. Entro la settimana potrebbero ...

Juventus : Cancelo via - i possibili sostituti per Sarri - fra questi Emerson Palmieri : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, sarà molto importante per la dirigenza bianconera lavorare sulle cessioni, in quanto l'approvazione del bilancio prevista per fine giugno dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. I possibili partenti della rosa bianconera potrebbero essere diversi, su tutti spiccano i nomi di Joao Cancelo, Alex Sandro, Sami Khedira, Douglas Costa e Mario Mandzukic. E proprio ...

Allenatore Juventus - la chiave che può sbloccare Sarri è… Emerson Palmieri : Allenatore Juventus – Sono ore sempre più calde in casa Juventus per la scelta del nuovo Allenatore, sembra ormai imminente l’annuncio dell’approdo di Maurizio Sarri ai bianconeri. Secondo il “Sunday Express” il Chelsea avrebbe deciso di liberare il tecnico ex Napoli, i bianconeri non hanno però intenzione di pagare i 5,5 milioni richiesti da Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich. La chiave ...

Grecia-Italia - le pagelle dei quotidiani : spiccano Emerson Palmieri e Barella : Grecia-Italia, le pagelle dei quotidiani – 0-3 secco, netto, è quello dell’Italia inflitto a domicilio alla Grecia. Gara chiusa già alla mezz’ora con le reti di Barella, Insigne e Bonucci, ma il risultato sarebbe potuto essere più pesante. Grande entusiasmo dei principali quotidiani sportivi italiani nel parlare della prestazione degli azzurri, ecco le pagelle di Gazzetta dello Sport, Corriere e TuttoSport. Gazzetta dello ...

La Juve - oltre a Sarri - gradirebbe che dal Chelsea arrivasse anche Emerson Palmieri : Il futuro della Juventus in questo momento è legato al Chelsea, infatti si attende che venga dato l'ok per la rescissione del contratto di Maurizio Sarri, in modo che quest'ultimo possa essere annunciato come l'erede di Massimiliano Allegri. Intanto i Blues, in questo momento, sono impegnati in beghe giudiziarie, avendo deciso di inoltrare ricorso al Tas dopo essere stati condannati al blocco del mercato. Il rischio è che la nuova sentenza ...

La Juve potrebbe cedere Cancelo e Alex Sandro per Emerson Palmieri e Danilo : La Juventus ha preferito chiudere l'era Allegri, foriera di undici trofei, perché vorrebbe rivoluzionare il modo di giocare della squadra. L'eliminazione ai quarti di finale della Champions League non ha decretato solo l'allontanamento del tecnico livornese, ma ha messo in cattiva luce alcuni giocatori che non hanno fatto ciò che dovevano e cioè innescare al meglio Cristiano Ronaldo. Tra le pedine che hanno reso al di sotto delle aspettative, ...

Calciomercato Juventus - traffico sulle fasce : Danilo ed Emerson Palmieri nomi concreti : Calciomercato Juventus – La Juventus prepara il restyling sulle corsie. Tanti i nomi in ballo; potrebbero lasciare Cancelo e Alex Sandro. Per il portoghese ci sono colloqui in corso con il Manchester City. Nell’affare potrebbe rientrare, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Danilo. Il brasiliano ha trovato poco spazio dopo il suo arrivo dal Real Madrid. Proprio i Blancos, appaiono interessati ad Alex Sandro in caso di ...

SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?/ La Signora si gioca la carta Emerson Palmieri : SARRI sarà il NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? La Vecchia Signora starebbe pensando di giocarsi la carta Emerson Palmieri: i dettagli

Calciomercato : l'Inter penserebbe ad Insigne - il Milan a Emerson Palmieri del Chelsea : Nonostante la stagione sia ancora da definire con gli ultimi due posti Champions ancora in ballo, tiene banco il discorso Calciomercato. Le due Milanesi avrebbero come opzione il cambio panchina, manovra che potrebbe portare cambiamenti anche in rosa. Le due rispettive dirigenze sono a lavoro per sfruttare le opportunità che questa finestra di mercato potrà offrire. Per quanto riguarda l'Inter secondo la ricostruzione fatta da Il Mattino ci ...