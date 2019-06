Con le buste all’orale la nuova maturità è diventata “I fatti vostri”

wired

(Di mercoledì 19 giugno 2019) (foto: Virginia Farneti/LaPresse) Da quest’anno, con un cambiamento arrivato in corso d’opera, l’esame disomiglierà un po’ di più a Ivostri. Sì, avete capito bene: lo storico programma di Rai2 con Giancarlo Magalli in cui i concorrenti al telefono da casa, dopo aver scelto una delle treproposte dal conduttore e contenenti un misterioso premio, devono trattare col banco (che invece conosce la sorpresa) per capire se e come cedere ciò che hanno in mano in cambio delle sibilline offerte del padrone di casa, e cercando di schivare il famigerato vaso cinese. Il governo gialloverde – coll ministero dell’Istruzione guidato da Marco Bussetti – ha deciso di riformare l’esame ad anno scolastico avviato da un pezzo, fra l’autunno e l’inverno scorso; lo ha fatto non solo eliminando la traccia di storia della prima prova, mescolando due materie nella seconda e abbandonando il ...

