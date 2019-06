Caserta | ex militare si barrica in un bar e minaccia di fare una strage

Caserta - ex militare minaccia strage : sparatoria in pieno centro : Antonio Borrelli Reduce dell'Afghanistan con problemi psichici aggredisce i clienti di un bar in pieno centro, ferito sotto i colpi degli agenti di Polizia Un pomeriggio di sangue e terrore nel pieno centro di Caserta, dove un ex militare ha prima minacciato i passanti con una pistola e poi si è barricato in un bar urlando a più riprese di voler fare una strage. Sono da poco trascorse le 13 quando Gianfranco Lamonica, 45enne con ...

