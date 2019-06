Capri | negato imbarco ad ambulanza

liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Napoli, 19 giu. (Adnkronos) - Si è sbloccata la situazione della paziente che era bloccata nel porto di Napoli a bordo di un'alla quale era stata negata l'autorizzazione a imbarcarsi sulla nave per tornare a, dopo aver svolto una terapia in città. La donna si è resa disponibile a las

Agenzia_Ansa : A malato di #tumore in ambulanza negato l'imbarco per #Capri. Braccio di ferro tra le compagnie di navigazione e il… - MediasetTgcom24 : Capri, negato traghetto ad ambulanza: il sindaco lancia l'allarme #capri - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: A malato di #tumore in ambulanza negato l'imbarco per #Capri. Braccio di ferro tra le compagnie di navigazione e il sinda… -