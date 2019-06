Agroalimentare | Ismea | “Con l’embargo verso la Russia persi 217 milioni di export”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La perdita economica per le esportazioni agroalimentari italiane per effetto dalle sanzioni economiche emanate dalla Ue nei confronti della Federazione Russa è di 217di euro, con frutta fresca, carni, latte e derivati che perdono rispettivamente 112, 57 e 48di euro rispetto al periodo pre–embargo. È quanto emerge dalle analisi dell’sulla bilancia commerciale di prodotti agroalimentari della Federazione Russa. La dinamica dell’import russo di prodotti agroalimentari italiani, che nel 2013 era in crescita del 124% rispetto al 2009 con l’affermazione di molti prodotti del made in Italy, ha subito una forte battuta di arresto azzerando l’export per alcuni settori chiave come frutta fresca, carni, latte e derivati, penalizzando fortemente prodotti come uva, mele, kiwi, pesche, formaggi freschi e stagionati, carni bovine. Si tratta di prodotti spesso fortemente ...

