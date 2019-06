Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 08 : 10 : Roma Daily News radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio della sua visitare negli Stati Uniti Salvini rilancia la sfida l’Unione Europea la tratteremo da Pari a pari e la flat Tax si farà afferma il vice premier non escludendo una manovra trumpiana monito intanto dal premier Conte no al primato della finanza in Europa dice il Presidente del Consiglio oggi a Bruxelles ...

Calciomercato news 18 giugno/ Juventus - Inter - Milan - Roma trattative - Ultime notizie : Calciomercato Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative news 18 giugno e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : carabiniere ucciso nella notte - 18 giugno - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora di oggi martedì 18 giugno 2019: lo scrittore Camilleri grave in ospedale a Roma. Totti dice addio ai giallorossi

Governo Ultime Notizie : riforma della giustizia - vertice in vista : Governo ultime notizie: riforma della giustizia, vertice in vista Il caos nel quale è caduto il consiglio superiore della magistratura ha messo in allerta l’esecutivo gialloverde. È previsto un vertice urgente per varare una riforma del Csm, l’organo che dovrebbe – almeno sul piano teorico – garantire l’indipendenza del potere giudiziario. Tuttavia, le recenti vicende che hanno coinvolto anche l’ex ...

incontro a Palazzo Chigi tra Luigi Di Maio vicepremier e il capo politico dei pentastellati e i ministri dei 5 Stelle il DL dignità ti tocca No al ritorno del Jobs Act ha detto Di Maio Ora il prossimo passo e salario minimo restituire dignità circa 3 milioni di lavoratori sottopagati è una legge presente in Europa

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : morto Mohamed Morsi - ex presidente Egitto : Ultime notizie di oggi, ultim'ora di oggi lunedì 17 giugno 2019: Mohamed Morsi, ex presidente dell'Egitto, è morto durante un'udienza del suo processo.

Francesco Totti lascia la Roma è un giorno che sperava non sarebbe mai arrivato adesso parlando ai giornalisti nel salone d'onore del CONI Non è stata colpa mia perché non sono mai stato coinvolto in un progetto tecnico gli americani volevano i Romani fuori dalla Roma e ci sono riusciti

Andrea Camilleri all'ospedale Santo Spirito di Roma in gravi condizioni colpito da arresto cardiaco L'inventore del Commissario Montalbano 93 anni si stava preparando per essere per la prima volta alle Antiche Terme di Caracalla al 15 luglio con lo spettacolo che racconta la sua

Unione Europea - Ultime Notizie : nomine - le figure in pole position : Unione Europea, ultime notizie: nomine, le figure in pole position A che punto sono le nomine per i ruoli politici più prestigiosi dell’Unione Europea? Ancora in alto mare. Il quadro politico emerso dalle elezioni dello scorso 26 maggio aveva del resto fatto intuire la difficoltà di trovare un accordo in tempi brevi. È ancora incerta la stessa composizione della maggioranza parlamentare. In particolare, non è ancora chiaro se ci si ...

è uno degli studenti leader del Movimento degli ombrelli che per 79 giorni bloccato nel 2014 centro di Hong Kong con una protesta pro democrazia è stato scarcerato dopo aver scontato la condanna 2 mesi di reclusione inflittagli per il ruolo avuto nelle manifestazioni

il nuovo presidente della mm mentre Giuliano Caputo di ogni costo è confermato segretario entra in Giunta autonomia indipendenza con Cesare bonamartini come vice segretario della nn Sono Giulia la questione morale che invece la magistratura e non per quel fango che è emerso dalle incrostazioni dobbiamo ripensare alla degenerazione del torrentismo