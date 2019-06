Truffa WhatsApp | finto operatore Vodafone ruba dati personali

WhatsApp : attenti alla nuova Truffa che prende di mira clienti Vodafone : Le app di messaggistica istantanea sono lo strumento preferito per comunicare da milioni di persone. Completamente gratuiti e facili da usare grazie ad un’interfaccia intuitiva sono usati ogni giorno per scambiare miliardi di messaggi e condividere foto e video. L’enorme popolarità di queste piattaforme, tuttavia, attira l’attenzione di malintenzionati che cercano di sfruttare la diffusione di queste piattaforme per trarre in ...