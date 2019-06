Transformers | trama | cast e curiosità del primo film della saga con Megan Fox

tvzap.kataweb

(Di martedì 18 giugno 2019) Martedì 18 giugno, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25, tornano in televisione i Transformer con il– e ormai semi-mitologico – capitolo delle loro avventure cinematografiche, ildel 2007 diretto da Michael Bay dal titolo (ma va?). Nel, oltre ai due protagonisti, al tempo molto giovani, Shia LaBeouf eFox, pure grandi veterani di Hollywood come Jon Voight, John Turturro e Kevin Dunn.: trailerSulla Terra, dove milioni di anni fa è caduto il Cubo di Energon, il potere supremo capace di infondere la vita ai, si consuma la lotta tra il bene e il male. Sam Witwicky è l’unico che può aiutare Optimus Prime e i suoi Autobot a ritrovare il cubo e distruggerlo prima che finisca nelle mani dei nemici.Shia LaBeouf (Holes – Buchi nel deserto, Charlie’s Angels ...

