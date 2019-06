(Di martedì 18 giugno 2019) Il Tar delha dato torto alla Sea. L'Ong, come hanno spiegato fonti del Viminale, si era rivolta in via d'urgenza al tribunale amministrativo per contestare ildi ingresso in acque territoriali italiane e il "no" allo. La nave è ancora in stand-by a 16 miglia a Sud da Lampedusa.