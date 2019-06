Salvini può riunire Trump e Putin Italexit? Non impossibile | anzi

De André pizzica Salvini : "È un fan di mio padre? Può essere ma si è fermato a lalala..." - : Aurora Vigne Cristiano De Andrè ha tirato una frecciatina al minsitro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine della presentazione a Milano del concerto che lo vedrà protagonista all'Arena di Verona Cristiano De Andrè ha tirato una frecciatina al minsitro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine della presentazione a Milano del concerto che lo vedrà protagonista all'Arena di Verona. "Ha detto che ama le canzoni di mio padre? Può ...

Salvini s'improvvisa mago del fisco Manovra di Trump? Non si può fare : Hai voglia ad esaltare le politiche economiche di The Donald e ad invocare una “Manovra trumpiana” per l’Italia, incentrata sulla forte sforbiciata alle tasse con l’introduzione della flat tax per famiglie e imprese com’è stato fatto negli Stati Uniti a fine 2017. Segui su affaritaliani.it

Casa Bianca - il portavoce di Salvini : “Passiamo di qui” - ma l’ambasciatore : “No - non si può”. E il ministro : “C’arrestano” : Matteo Salvini ha appena incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ed è uscito dalla Casa Bianca. Insieme alla sua delegazione si sta dirigendo verso i giornalisti, dove è stato allestito un punto stampa. A un certo punto il suo portavoce, Matteo Pandini, propone di passare per una zona off limits (come si vede nel video, l’area intorno alla Casa Bianca è transennata e presidiata dalle forze dell’ordine). “No, ...

Salvini negli Usa : “All’Italia servirebbe una manovra trumpiana. F35? Non ci si può rimangiare gli accordi” : Il messaggio che nella sua visita negli Stati Uniti Matteo Salvini porta a Donald Trump è chiaro: l’Italia in questo momento è molto più vicina alla Casa Bianca di quanto in Europa non lo siano la Germania o la Francia. “Il nostro Paese vuole tornare a essere nel continente europeo il primo partner della più grande democrazia occidentale”, aveva detto nella notte italiana parlando con i giornalisti a Villa Firenze, la residenza ...

Matteo Salvini - lo sfregio del cardinale Gianfranco Ravasi : "Non ci si può salvare così" : Ci mancava il cardinale Gianfranco Ravasi. Anche lui, infatti, si iscrive al partito di quelli che attaccano Matteo Salvini. Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, in cui Aldo Cazzullo chiede se il ministro dell'Interno sbagli a fare della religione uno spartiacque della decisione politica.

Il sondaggio “segreto” di Denis Verdini : “Salvini può vincere ovunque anche da solo” : Diffusi i risultati di un sondaggio politico "segreto" commissionato da Denis Verdini per valutare il peso che la Lega di Matteo Salvini avrebbe dal punto di vista elettorale nel caso in cui gli italiani fossero chiamati al voto a breve giro. Grazie a voto utile ed effetto Salvini, la Lega potrebbe vincere anche da sola, senza FdI e FI.Continua a leggere

Migranti - Salvini : “Sea Watch al largo di Lampedusa? Per me può stare nel Mediterraneo fino a Capodanno” : “Sono stati autorizzati a scendere bimbi, donne incinte e malati. Io voglio il bene di tutti ma per quello che riguarda questa nave fuorilegge per me può stare lì per settimane, per mesi, fino a Capodanno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando lo sbarco a Lampedusa di alcuni dei Migranti della Sea Watch. “Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti, per scelta di questi sequestratori di ...

Salvini alla Ue : "Nessuno può impedirci di tagliare le tasse" : "Il primo impegno che voglio mantenere nella manovra economica del prossimo inverno è tagliare le tasse a lavoratori e imprenditori italiani. Non c'è nessun braccio di ferro con l'Europa: ridurre le tasse è un nostro impegno e un nostro diritto, anzi un nostro dovere. Nessuno potrà impedirci di ridurre le tasse agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando a Recco. Il titolare del Viminale ha ...

Salvini alla Ue : "Nessuno può impedirici di tagliare le tasse" : "Il primo impegno che voglio mantenere nella manovra economica del prossimo inverno è tagliare le tasse a lavoratori e imprenditori italiani. Non c'è nessun braccio di ferro con l'Europa: ridurre le tasse è un nostro impegno e un nostro diritto, anzi un nostro dovere. Nessuno potrà impedirci di ridurre le tasse agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando a Recco. Il titolare del Viminale ha ...

Salvini : “Commissione Ue vecchia e delegittimata - non può sanzionare l’Italia” : La «vecchia e delegittimata» Commissione Ue «non può imporre sanzioni» all’Italia. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook parlando di quanto emerso oggi nel corso del vertice sui temi economici. «Oggi ci siamo trovati dicendo che una Commissione uscente, vecchia, delegittimata dal voto di...

Salvini - il post per la fine del Grande Fratello : "Come si può stare senza?" : Il vicepremier è un Grande fan del reality di Canale 5. Non è la prima volta che lo dimostra sui social

Grande Fratello - dopo la finale arriva il tweet di Salvini : "Come si può stare senza tutti questi mesi?" : Matteo Salvini ribadisce la passione per il Grande Fratello e non rinuncia al tweet di fine stagione, pochi istanti dopo l’incoronazione di Martina Nasoni. Grande Fratello 16, la vincitrice è Martina Nasoni La 21enne si aggiudica il montepremi di 100.000 euro prosegui la letturaGrande Fratello, dopo la finale arriva il tweet di Salvini: "Come si può stare senza tutti questi mesi?" ...

Giuseppe Conte torna ad avvertire Salvini e Di Maio : Il governo non può diventare una burla : Dopo l'ultimatum lanciato in una sorta di messaggio alla nazione ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna ad avvertire i leader di Movimento 5 Stelle e Lega: "Il governo del cambiamento non può diventare una burla”. Conte è preoccupato dallo "choc" elettorale del M5s e dalla "sovraeccitazione" per il trionfo alle europee del Carroccio.

Cantone avverte Salvini sullo Sblocca Cantieri : "Non si può sospendere il codice degli appalti" : Il Governo fa il punto stasera sullo Sblocca Cantieri. Una riunione convocata dal premier Giuseppe Conte nel pomeriggio ma poi slittata alla sera. Il tavolo si rende necessario per fare chiarezza sull’emendamento presentato dalla Lega al Senato per chiedere la sospensione per due anni del codice degli appalti. Un intervento impossibile, secondo Raffaele Cantone, presidente dell’Anac.Il magistrato, a margine di un evento alla Luiss, ...