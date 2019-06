Salvini cerca l’alleanza con gli Usa e si prepara allo scontro con Bruxelles | “Taglieremo

Travaglio intervista Di Battista : “Salvini cerca pretesto per far cadere il governo - M5s mantenga i nervi saldi” : “Matteo Salvini si contrasta dicendo i ‘no’ giusti e mantenendo i nervi saldi: a mio modo di vedere sta cercando ogni pretesto per buttare giù il governo. E noi dobbiamo mantenere i nervi saldi. È nell’interesse del Paese non tornare a votare perché ci sono cose importanti da fare”. A dirlo, in una videointervista col direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, l’esponente del M5s, Alessandro Di Battista, che ...

Salvini : "La Sea Watch 3 è una nave pirata" | L'ong ha salvato 52 migranti e cerca un approdo : Secondo il ministro dell'Interno, all'imbarcazione della Ong tedesca "qualcuno consente di violare ripetutamente la legge"

Radio radicale - stop a lavori del Dl Crescita per cercare un’intesa. Salvini : “Non si cancella sua esistenza” : Su Radio radicale “non cambio idea rispetto a quanto ho detto prima delle elezioni, non si cancella l’esistenza di una Radio con un emendamento e con un tratto di penna. Il mandato a nome della Lega in Commissione è di lavorare affinché questa voce ci sia”. Salvini parla così e riconferma la sua posizione sul destino dell’emittente, mentre in aula vengono sospesi i lavori sul decreto Crescita proprio per cercare ...

Salvini a Washington a cercare la sponda Usa. In agenda non c'è Trump - si punta a Pence (di E. Rossi - Formiche) : (a cura di Emanuele Rossi per Formiche.net)[...]L’agenda del viaggio di Matteo Salvini negli Stati Uniti – da mesi in discussione – non è ancora effettiva per tempistiche e appuntamenti, e fonti da Washington riferiscono che tra gli incontri potrebbe esserci quello con il vicepresidente, Mike Pence (ci sono però da incastrare gli impegni dell’americano, solitamente presente sulle faccende di ...

FINE DELLA SCUOLA/ Da Greta al comizio di Salvini - quei desideri in cerca di salvezza : Finisce la SCUOLA. I giovani hanno un problema: intorno a loro, sempre più adulti teorizzano che non ci sia bisogno di adulti per crescere.

Toninelli contro Salvini : 'Stufo delle sue stupidaggini - cerca solo di far cadere governo' : Dopo l'incidente verificatosi a Venezia tra una nave da crociera e un battello turistico, Salvini aveva accusato i 5Stelle di aver detto no a una proposta della Lega per risolvere il problema delle Grandi Navi. Ora però arriva la risposta del Ministro Toninelli che si dice molto infastidito dalle parole del Ministro dell'Interno, dato che non ci sarebbe stato alcun progetto ufficiale presentato al Mit, e anche che l'unica proposta avanzata dalla ...

Litigi davanti a un cantiere fermo. Toninelli : "Lega cerca pretesto per far cadere il governo". Salvini nega : Continua lo scontro tra Lega e 5 stelle sullo sblocca cantieri, con la Lega che non arretra sullo stop per due anni al codice sugli appalti, e i 5 stelle di tutt’altro avviso. “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti, ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa ...

Casa - chiesa e fede : Salvini cerca l’intesacon il voto cattolico più tradizionalista : Quando Matteo Salvini chiuse la campagna per le Politiche alzando al cielo il rosario giurò: «Non lo mollo più». La coroncina mariana gliela aveva donata un sacerdote anti-tratta e lui, in segno di pacificazione con il terzo settore, cancellò subito dal programma elettorale la riapertura delle case chiuse. ...

Salvini a Lecce - piazza vietata a manifestante mascherato : "Digos - sono Zorro : mi state cercando" : Respinto alle transenne che delimitano piazza Sant'Oronzo, al centro di Lecce, dove è previsto un comizio del vicepremier

SEA WATCH FERMA A LAMPEDUSA/ Salvini dice no allo sbarco - si cerca una soluzione : La Sea WATCH 3 è FERMA a poche miglia di distanza da LAMPEDUSA in attesa di direttive: Salvini dice no allo sbarco, soluzione cercasi

Ancora un "finto selfie" contro Matteo Salvini : un ragazzo cerca di dargli un bacio : Pina Francone Il ministro dell'Interno vittima, Ancora una volta, di una presa in giro: un ragazzo gli ha chiesto un selfie e poi ha cercato di dargli un bacio Il nuovo problema di Matteo Salvini è extra-politico e sono i selfie. Già, perché il leader della Lega è ormai "perseguitato" da finti sostenitori che lo avvicinano prima o dopo un comizio in piazza, chiedendogli un selfie, per poi sbeffeggiarlo. Settimane fa, a Caltanissetta, ...

Il Ppe non va con Salvini - anzi cerca alleati nell’altra direzione : Bruxelles. Il sogno di Matteo Salvini di un’alleanza tra un Partito popolare europeo orbanizzato e un grande gruppo sovranista all’Europarlamento non si realizzerà. “E’ totalmente escluso”, ha risposto al Monde il presidente del Ppe, il francese Joseph Daul, quando gli è stato chiesto se sia possibi

Caso Siri - Di Maio e Salvini cercano il compromesso delle dimissioni a tempo : Al telefono con il premier, il vice M5S sottolinea la necessità di non aprire crepe. L’attesa per l’interrogatorio e il peso delle accuse al senatore