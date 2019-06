Rosa Perrotta tra poco sarà mamma | ' Mi sento stanca | ma Domenico sta per arrivare'

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Entro pochi giornidarà alla luce il piccolo, nato dall’amore con il fidanzato Pietro Tartaglione conosciuto a Uomini e Donne due anni fa. Ci ricordiamo bene quando all’interno dello studio disse di vedere in lui tutte le qualità che ha sempre cercato in un uomo, perché “mi merito un uomo che si chiami Pietro” e da allora i due innamorati non si sono staccati un attimo. L’ex tronista ed ex naufraga in questo momento particolare e molto emozionante della sua vita ha deciso di raccontare, al Magazine di Uomini e Donne cosa prova e come pensa di crescere suo figlio. Alla domanda su come si sente le viene naturale rispondere gonfia e un po’, con un po’ di mal di schiena, ma abbastanza bene. Quello che le manca di più è la libertà di movimento, perchè è una persona abituata a non stare mai ferma e oggi per lei è diventato impossibile oltre che impensabile poter ...

