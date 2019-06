Piacenza | bimbo di 13 mesi ingerisce cocaina | è gravissimo

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Gabriele Laganà Il piccolo è ora ricoverato al Civile di Brescia in gravissime condizioni. I genitori hanno raccontato che ilha trovato ladurante una passeggiata al parco Un bambino di 13sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civile di Brescia dopo aver ingerito della sostanza stupefacente, forse. Il dramma si è verificato alo scorso sabato. Secondo quanto raccontato ai medici dai genitori, entrambi 20enni italiani, ilavrebbe improvvisamente avuto delle convulsioni mentre era a casa. Preoccupati dalle condizioni di salute del piccino, la mamma ed il papà hanno portato di corsa il figlio al pronto soccorso dell'ospedale della cittadina emiliana. Le condizioni del bambino sono apparse subito molto gravi tanto che i sanitari hanno disposto, nella notte tra sabato e domenica, il suo ...

