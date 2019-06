“Per 2 giorni ci hanno impedito di prendere l’aereo perché disabili”, la denuncia di due sorelle (Di martedì 18 giugno 2019) La denuncia di Maria Chiara ed Elena Paolini, due sorelle marchigiane che si muovono in carrozzina e da tempo di battono per i diritti dei disabili. Per due giorni consecutivi nel weekend sono state lasciate a terra all'aeroporto di Bologna da due diverse compagnie: "Crediamo che la responsabilità sia in massima parte del personale dell'aeroporto" (Di martedì 18 giugno 2019) Ladi Maria Chiara ed Elena Paolini, due sorelle marchigiane che si muovono in carrozzina e da tempo di battono per i diritti dei disabili. Per dueconsecutivi nel weekend sono state lasciate a terra all'aeroporto di Bologna da due diverse compagnie: "Crediamo che la responsabilità sia in massima parte del personale dell'aeroporto"

"Questo weekend dall'aeroporto di Bologna non ci hanno fatto volare. Non ci è ancora del tutto chiaro il perché ci abbiano negato l'imbarco due giorni di fila. Quello che è chiaro è che le persone disabili non vengono trattate come veri clienti" così Maria Chiara ed Elena Paolini, due sorelle marchigiane che da tempo di battono per i diritti dei disabili, hanno denunciato su Facebook la loro disavventura all'aeroporto del capoluogo emiliano dove erano in procinto per partire alla volta dell'Irlanda. "eravamo state selezionate per frequentare una Summer School di una settimana in Irlanda, il cui argomento era "legge e disabilità": ironico, no?" ha scritto Elena in un post sulla loro pagina comune Witty Wheels, raccontando: "Sabato, al check-in di Aer Lingus ci hanno presentato tre motivi per cui non avremmo potuto volare: le batterie delle carrozzine, la preoccupazione per quale posizione potevamo assumere sul sedile e il fatto che non avevamo mandato la documentazione in anticipo".