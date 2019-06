Milano | Bulgarella e Palenzona archiviati per appropriazione indebita e truffa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Sono statianche per. Si chiude con l’archiviazione il filone d’indagine sui rapporti tra il Gruppoe Banca Unicredit e che vedeva, tra gli indagati, l’imprenditore originario di Trapani e presidente dello stesso gruppo Andrea, l’allora suo socio Federico Tumbiolo, Giuseppe Sereni e lo stesso banchiere Fabrizio. Ad archiviare il caso è stato il gip diManuela Cannavale un paio di settimane fa. “La giustizia ha fatto il suo corso, spazzando via accuse inconsistenti”, hanno commentato le difese. Il giudice ha accolto la richiesta proposta dal pm Cristian Barilli che ha aderito alle argomentazioni contenute nelle memorie delle difese. Argomentazioni già condivise dal Tribunale del Riesame di Firenze, dove si era incardinato il procedimento istruito dalla Dda, quando si era pronunciato in ...

