Maturità | la stampa | “Fuga di commissari d’esame” Miur | “Numeri fisiologici e più bassi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019)d’esame che rinunciano, scrive Il Sole 24 ore, non tanto per “nuove regole della, quanto ai compensie ai carichi di lavoro in aumento“. Decine di rinunce anche a Bologna, Milano e Roma. E guardando alla Sicilia, si legge su Repubblica Palermo, nel capoluogo di regione le commissioni incomplete sono ancora tante, con un record di fughe per i professori di italiano: i funzionari dell’Ufficio territoriale di Palermo sono da ore al lavoro per rimpiazzarne 41, da individuare entro l’inizio delle prove scritte. In più a Cosenza hanno rinunciato oltre cento tra presidenti e. Ma secondo il Ministero dell’Istruzione, diversamente da quanto riportato dai due quotidiani alla vigilia della prima prova della, non c’è nessun allarme. Per ilinfatti si tratta di numerie inferiori rispetto a quelli ...

RedattoreSocial : 'Nessun allarme. Numeri fisiologici'. Cosi' il #Miur sulla 'fuga' di commissari e presidenti dell'esame di maturità… - fromanoguardini : Dalla stessa parte mi troverai | L’esame di maturità, letto da Alessandro D’Avenia - blogstreetnews : Maturità 2019. Corretta idratazione e riposo per affrontarla al meglio -