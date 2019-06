Manolas-Koulibaly | Sky | “Forte accelerata di De Laurentiis | difesa bunker! Vuole chiudere”

forzazzurri

(Di martedì 18 giugno 2019) Francesco Modugno di Sky Sport fa il punto sul mercato del Napoli in entrata A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, ecco quanto ha dichiarato: “Kostas? C’è la disponibilità del calciatore ma si lavora per trovare un equilibrio con la Roma che, ovviamente,monetizzare la sua cessione e ha la necessità di farlo per questioni relative al fair play finanziario. C’è una clausola da 36 milioni di euro che il Napoli sta provando a scontare con l’inserimento di una contropartita. Si sta lavorando, comunque: Mino Raiola è protagonista e c’è fiducia, c’è anche una spinta forte da parte di Deperchè è intrigato dall’idea di avere una coppia difensiva formata dal greco e da. – Come riporta il giornalista – Il Napoli che verrà avrà un atteggiamento più aggressivo, che magari ...

