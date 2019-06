L' ossessione per l' unità del Pd

Per le brasiliane il mondiale ormai è un’ossessione : Le prossime avversarie delle azzurre sono le calciatrici brasiliane, capitanate da Marta, la giocatrice più forte del mondo. Leggi

Zeffirelli - il genio abitato da un’ossessione : «Io incompreso perché non ho omaggiato il comunismo» : Il cognome inventato dalla madre, l’amore per Luchino Visconti, le tensioni con la sua città, l’amicizia con Berlusconi. Il passato da partigiano liberale: «Ai comunisti vidi fare cose orribili: mi volevano ammazzare. Non sono cambiati». E i giudizi sui colleghi, da Benigni a Moretti

Fitness tracker - così i dati per restare in forma diventano un'ossessione : Grazie ai Fitness tracker di oggi, gli sportivi possono tenere monitorato praticamente ogni dettaglio della propria giornata: dalle ore di sonno alle calorie assunte a colazione, dal numero di passi fatti per andare al lavoro al battito cardiaco durante l'allenamento. dati preziosi? Assolutamente sì, perché aiutano a tenere monitorate le diverse attività in vista di ogni tipo di obiettivo, che sia quello di dimagrire o quello ...

L’ossessione tech per il sonno : “Prima, chiudete le serrande della vostra camera da letto. Cenate alle quattro di pomeriggio, e non mangiate o bevete nulla dopo le sei… Indossate l’anello Oura per il sonno e sarete finalmente pronti per una dormita”. L’Economist racconta la routine per “l’igiene del sonno” di Bryan Johnson, l’ammi

Testo e video di Never Really Over di Katy Perry - nel nuovo singolo amore e ossessione in un clima tropicale : La popstar californiana sembra essere tornata all'era discografica di Teenage Dream col nuovo singolo rilasciato il 31 maggio: Never Really Over di Katy Perry è un brano pop che racconta l'ossessione per un amore rispetto al quale sembra impossibile andare avanti, ma l'atmosfera è tutt'altro che drammatica, decisamente soft e quasi tropicale, perfettamente calzante al periodo estivo. La traccia è stata prodotta da DJ Zedd, con cui la Perry ...

The Perfection - horror sull’ossessione per la perfezione tra erotismo e violenza (recensione) : Charlotte è una violoncellista di grande talento, ma la madre malata necessita delle sue cure. Decide allora di abbandonare gli studi musicali presso l’accademia dei maestri Anton e Paloma, pur essendo la loro migliore allieva. Alla morte della madre, Charlotte torna in contatto con il maestro Anton, raggiungendolo ad un evento a Shangai, dove incontra il nuovo talento dell’Accademia, Lizzie. Sin da subito scatta una chimica particolare tra ...

L’ossessione italiana per l’uomo forte. Il “nullafacente” oggi chiamato al governo del fare : La ricerca dell’uomo forte più che una suggestione che attraversa una parte così maggioritaria dell’elettorato, sta divenendo un’ossessione, un elemento che non risolve ma schiaccia l’Italia nella sua radice primitiva e secolare, nella convinzione assoluta: uno fa meglio di dieci. Cos’è la Lega senza Matteo Salvini? Niente, praticamente non esiste. E cos’era il Pd di Renzi senza Matteo Renzi? Un involucro vuoto, una luce spenta. E Forza Italia ...

Bianche e perfette - in Corea del Sud la chirurgia estetica diventa ossessione : Appena scesi alla fermata di Apgujeong, sulla linea 3 della metropolitana di Seul, si viene attirati da un enorme cartellone luminoso affisso alla parete. Una ragazza giovanissima, il volto bianco, i capelli lunghi e scuri incorniciati da una fascia colorata, porta la mano destra sulle labbra e manda un bacio verso i binari. In alto una scritta in ...

Beautiful puntate America - Thomas e l’ossessione per Hope che fa paura : puntate America Beautiful: Thomas sempre più instabile, l’ossessione verso Hope Le ultime puntate Americane di Beautiful parlando di un Thomas, completamente ossessionato da Hope. Il giovane Forrester appare disposto davvero a tutto pur di riconquistare il cuore della bella Logan. Quest’ultima, ricordiamo, sta soffrendo per la scomparsa di Beth. Hope e Liam sono convinti che […] L'articolo Beautiful puntate America, Thomas e ...

Gabriele D’Annunzio e la sua ossessione : mentre era in vita morì per ben tre volte : La prima nel 1890, le successive nel 1906 e nel 1910: le tre morti di Gabriele D’Annunzio sono passate alla storia, come esempi di un rapporto eccentrico con il proprio personaggio e, forse, con la morte stessa. Svariate volte, infatti, il poeta ha simulato la propria scomparsa, o l’ha annunciata attraverso i giornali con toni profetici: una vera e propria ossessione, che lo accompagnerà fino al suo ultimo giorno, quello vero.Continua a leggere