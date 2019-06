L' ex lo accusa di aver tentato un omicidio-suicidio Lui si difende | Non volevo

Il professore accusato di aver fatto sesso con due allieve ha lasciato un biglietto prima di uccidersi : Ha lasciato un biglietto alla moglie nel quale forse ha dato la sua versione dei fatti sulla vicenda che l'ha visto protagonista e agli arresti domiciliari da mercoledì scorso per abusi nei confronti di due sue allieve. E' questo il retroscena della morte del professore di matematica 53enne del Liceo Vico a Napoli accusato di aver avuto una relazione anche sessuale con una 15enne e una 16enne, seppure consenzienti. L'uomo si è ucciso ...

Un professore accusato di aver avuto relazioni con due studentesse minorenni si è ucciso a Napoli : Un professore del liceo Giambattista Vico di Napoli, che si trovava agli arresti domiciliari dopo essere stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con due studentesse, si è ucciso sabato pomeriggio. Il professore, 53 anni, era sposato e aveva due

Anche il Regno Unito ha accusato l’Iran di aver attaccato le due petroliere nel golfo dell’Oman : Il Regno Unito si è aggiunto agli Stati Uniti nell’accusare l’Iran per l’attacco di giovedì scorso a due petroliere nel golfo dell’Oman. Sembra che l’attacco sia stato compiuto facendo esplodere mine navali posizionate sugli scafi, ma ci sono ancora diverse cose

Il Segreto Anticipazioni 12 giugno 2019 : Elsa accusata di aver tentato di uccidere Antolina : I cittadini di Puente Viejo accusano Elsa di aver spinto Antolina giù dal dirupo. La ragazza si professa innocente anche durante la confessione con Don Anselmo.

Treviso - incidente mortale dopo lite : ragazza accusa il fidanzato di aver sterzato apposta : I soccorritori e gli uomini della polizia stradale che erano giunti sul luogo dell’incidente a Povegliano, in provincia di Treviso, avevano subito notato una stranezza: infatti il frontale tra le due auto era avvenuto nel bel mezzo di lungo rettilineo. Mentre stavano tentando di dare una risposta a quest’anomalia, forse dovuta ad una distrazione, ad una manovra errata oppure ad un colpo di sonno, è arrivata l’accusa sconvolgente della 21enne ...

Neymar accusato di stupro - il legale della presunta vittima si dimette : “mi accusa di aver rubato prove compromettenti” : Danilo Garcia Andrade, avvocato della presunta vittima dello stupro di Neymar, ha rimesso il suo mandato a causa delle accuse della donna nei suoi confronti Il caso relativo allo stupro che Neymar avrebbe perpetrato ai danni di una modella brasiliana, tale Najila Trindade, si tinge di giallo. Il legale della presunta vittima, Danilo Garcia de Andrare, ha deicso di rimettere il mandato, come già accaduto in passato ai colleghi Josè Edgard ...

Supervivientes - Colloricchio litiga con Violeta : lei accusata di aver pianificato il flirt : Fabio Colloricchio torna a far parlare di se. L'ex tronista di Uomini e Donne è attualmente impegnato in una nuova avventura all'interno del reality Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi italiana. Il ragazzo ha conosciuto all'interno dei gioco Violeta Mangrinan, anche lei ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa. Tra i due è scoppiata la passione ed il tutto è stato filmato dalle telecamere. La ragazza, per stare con ...

Silvio Berlusconi - il suo finto cuoco è ancora nei guai : ora è accusato di aver pagato con un assegno falso : ancora nei guai il cuoco di Silvio Berlusconi. O, meglio, il finto chef stellato Michelin, nonché carabiniere e funzionario del Ministero dell'Interno, Salvatore Carpinteri. Il 48enne, residente a Desio (ma ora di fatto irreperibile), era già salito alla ribalta delle cronache per avere aperto a Ces

GF - telespettatori accusano la De Andrè di aver bestemmiato : la produzione smentisce : La sedicesima edizione del Grande Fratello si sta avviando verso il gran finale di stagione. Lunedì 10 giugno è in programma la finale che decreterà il vincitore. Ad un passo dal traguardo Francesca De Andrè è finita nuovamente nel mirino del web, ma questa volta la produzione del reality, ha messo a tacere ogni pettegolezzo. Da qualche giorno a questa parte sulla pagina Facebook del reality-show, alcuni utenti hanno chiesto a gran voce la ...

Shakira accusata di aver evaso 14.5 milioni di euro : Shakira finisce in tribunale. La pop star, infatti, dovrà difendersi dall’ accusa di frode fiscale, secondo al quale tra il 2012 e il 2014 avrebbe evaso 14.5 milioni di euro. Aveva patteggiato il versamento di 20 milioni di euro di tasse, ma non è bastato per porre fine al processo.La compagna di Gerard Piqué vive in Spagna dal 2011, ma la sua residenza fiscale, fino al 2015, risultava essere alle Bahamas. ...

Ignazio Marino è stato assolto dall’accusa di aver diffamato il Movimento 5 Stelle : L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino è stato assolto dall’accusa di aver diffamato il Movimento 5 Stelle. il 21 gennaio del 2015, mentre era ancora sindaco, alla fine di una conferenza stampa rispose agli esponenti del M5S che ne chiedevano

Una Vita - trame fino al 15 giugno : Blanca accusa la madre Ursula di aver rubato suo figlio : Continua ad appassionare i telespettatori il famoso sceneggiato di origini iberiche “Una Vita”, con intrighi, passioni, e colpi di scena inaspettati. Nelle puntate della prossima settimana, Blanca Dicenta sarà sull’orlo della pazzia, dopo aver appreso che la creatura che aspettava è morta alla nascita. La moglie di Samuel Alday, non appena farà ritorno a casa, si scaglierà immediatamente contro la madre Ursula nel bel mezzo della cena. Nello ...

Vicenza - maestra indagata per molestie : un bambino l’accusa di averlo baciato sulla bocca : Un’inchiesta molto delicata, condotta con il massimo riserbo dai carabinieri di Vicenza coordinati dal pm Barbara De Munari, vuol far luce sullo strano rapporto che era nato tra un’insegnante di sostegno ed il bambino di 10 anni che le era stato affidato in una scuola elementare della città veneta. Gli inquirenti vogliono capire se quella docente quarantenne, ben vista dai colleghi e dai genitori degli alunni, abbia solo manifestato affetto al ...