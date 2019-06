Lazio | rinnovo per Angelo Peruzzi | contratto prolungato al 2022

Lazio - adesso è ufficiale : rinnovo del contratto per Simone Inzaghi : Lo aveva annunciato qualche giorno fa il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Mancava soltanto l’ufficialità, che adesso è arrivata: la Lazio e Simone Inzaghi ancora insieme, rinnovo del contratto per il tecnico fino al 30 giugno 2021. Ecco il comunicato della società. “La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021. La scelta di proseguire questo ...

Lazio - primo faccia a faccia tra Lotito e Inzaghi : toni accesi e un rinnovo che non appare così scontato : Il presidente e l’allenatore della Lazio si sono incontrati ieri sera a Formello, sul tavolo il rinnovo di contratto La Coppa Italia in bacheca, la qualificazione ai gironi di Europa League in tasca. La Lazio chiude in maniera positiva la stagione, con l’unico cruccio di non essere riuscita ad arpionare la zona Champions. LaPresse/Alfredo Falcone Il presidente Lotito ha già iniziato a programmare la prossima stagione, ...