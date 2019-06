Ginnastica | Korea Cup 2019 | Giada Grisetti e Nicola Bartolini terzi al corpo libero

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) A Jeju (Corea del Sud) si è disputata la prima giornata dellaCup Samdasoo, competizione diche unisce artistica e ritmica. L’Italia si è messa in luce ed è riuscita a salire sul podio per ben tre volte:, al grande ritorno sul palcoscenico internazionale dopo l’infortunio della passata stagione, ha conquistato un bel terzo posto al(12.067, 4.8 il D Score) nella gara vinta dalla cinese Huan Luo (13.233, 5.1) davanti alla canadese Audrey Rousseau (12.433, 4.9); terzo posto al quadrato anche per(14.000, 5.8) alle spalle di due big come il russo Nikita Nagornyy (14.450, 6.1) e del sudcoreano Hansol Kim (14.050, 6.2); Milena Baldassarri ha invece trionfato con la palla (20.850) surclassando la russa Daria Pridannikova (19.350) e l’ucraina Khrystyna Pohranchychna (18.500). Di seguito tutti gli altri risultati di ...

