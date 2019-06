Contratto a espansione 2019 | scivolo 5 anni per assunzioni | come funziona

termometropolitico

(Di martedì 18 giugno 2019)perTra gli obiettivi del governo anche quello di stimolare nuoveda parte delle aziende: per le imprese con più di mille dipendenti potrebbe arrivare allora il. Dovrebbe correre in parallelo un piano di prepensionamenti anticipati di 5con onere a carico dell’azienda e a cui si potrà aderire su base volontaria. Questo è il contenuto di un emendamento al Dl sviluppo che secondo quanto riferisce l’AdnKronos ha già ricevuto l’ok della Ragioneria di stato e si appresta ad essere approvato già nel corso della prossima settimana.: misura “sperimentale” La misura sarà sperimentata nel biennio-2020 con un costo totale per le casse dello Stato pari a 70 milioni (40 milioni per il primo anno, 30 per il secondo).si diceva, sarà riservato alle ...

