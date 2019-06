Coalizione Civica | La nuova Giunta di Pescara nella trappola della partitocrazia

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 18 giugno 2019)perchiede l’aiuto dell’informazione per la protesta pacifista contro il metodo avviato per la nominaComunale. Alcuni giorni fa il quotidiano il Centro riferiva di una riunione dei rappresentanti delle liste sostenenti Carlo Masci sindaco di, indetta per discutere dei criteri per la formazioneprossimacittà, in cui il Sindaco non era presente. Oggi a quanto pare, visti gli scontati litigi sui posti tra Lega e Forza Italia, il sindaco afferma: “senza accordo decido io!”. Parafrasando Flaiano viene da dire che la situazione politica aè grave ma non seria. La, dice la legge, ha il solo compito di collaborare con il sindaco ed è quindi evidente che i componentiCOMUNALE (gli assessori) debbano goderefiducia del sindaco (non dei partiti) ed essere persone ...

lucadome76 : Coalizione civica e il PUMS - Alexanderxxvii1 : Risultati amministrative comune Sassari 2919. Ultimamente la coalizione del centro destra in Sardegna erano i part… - SardiniaPost : #Amministrative #Sardegna LA DIRETTA. A Sassari è certo il ballottaggio tra Mariano Brianda, candidato del centrosi… -