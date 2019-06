Arresto Platini | arriva la precisazione dei legali | “Estraneo ai fatti”

calcioweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) Dopo circa 5 ore dalla notizia, Michelesce allo scoperto. Lo fa attraverso i suoi, che precisano in merito a quanto emerso nella mattinata di oggi. Ecco la nota. “non è stato arrestato ma è stato interrogato come testimone in un quadro giuridico voluto dagli inquirenti che impedisce a tutte le persone ascoltate di potersi consultare al di fuori del procedimento. La custodia cautelare motivi tecnici eha risposto con serenità e precisione a tutte le domande, comprese quelle sull’assegnazione di Euro 2016, e fornito spiegazioni utili.non ha nulla di cui vergognarsi ed è estraneo ai fatti ed è assolutamente fiducioso su quello che succederà dopo“.L'articololadei: “Estraneo ai fatti” CalcioWeb.

