Anche Lena Headey delusa dalla fine di Cersei ne Il Trono di Spade? “Volevo una morte

Berlusconi a 360° - da Conte a Giampaolo - da Totti ad Allegri : “Il Milan ha scelto l’allenatore Anche grazie ai miei consigli” : L’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del nuovo libro di Arrigo Sacchi, ha detto la sua su vari argomenti, a partire dall’addio di Totti alla Roma: “Non posso entrare in casa d’altri e non conosco abbastanza la situazione Totti-Roma e Roma-Totti per poter dare qualunque giudizio”. Berlusconi ha parlato anche di Giampaolo, facendo però riferimento ad un altro allenatore che ...

Juventus : Szczesny si rilassa a Mykonos - Cristiano Ronaldo si allena Anche in vacanza : Molti giocatori della Juventus sono ormai in vacanza e si trovano quasi tutti al mare. I bianconeri si stanno godendo il loro periodo di relax insieme alle rispettive famiglie, aspettando di riprendere gli allenamenti nei primi giorni di luglio. Al momento però non tutto il gruppo bianconero è in vacanza, visto che Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro stanno partecipando alla Copa America e per loro le ferie inizieranno ...

Calciomercato Inter – Lukaku apre ai nerazzurri : “amo la Serie A! Conte miglior allenatore al mondo” - ma il MAnchester United… : Si infiamma il Calciomercato dell’Inter, Lukaku apre ai nerazzurri: il bomber belga dichiara di amare la Serie A e di ritenere Conte il miglior allenatore al mondo. Resta da convincere il Manchester United “Mi chiedete se avrò un’estate agitata? Sì, credo proprio di sì”, firmato Romelu Lukaku. Parole dolcissime alle orecchie dei tifosi dell’Inter che sognano l’approdo del bomber belga a Milano. In merito al suo futuro, ...

Guardiola allenatore Juventus/ "Agnelli sta provando a liberarlo dal MAnchester City" : Guardiola nuovo allenatore Juventus? Si parla di Sarri, ma c'è chi rivela che Agnelli sta provando a prenderlo dal Manchester City.

Guardiola allenatore Juventus/ "Il MAnchester City sta provando a impedire l'addio" : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Non è Maurizio Sarri ma Pep la prima opzione della Juve per il dopo Allegri, ma il Manchester City fa muro.

Guardiola allenatore Juventus?/ Pep giura amore al MAnchester City : 'Uno di voi' : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Dopo le dichiarazioni di ieri del tecnico catalano, il sogno sembra davvero sfumato

Sarri nuovo allenatore Juventus/ Pavan : 'è favorito ma vi sono Anche altri piani...' : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus, tra la tentazione Pep Guardiola e i dettagli da risolvere con il Chelsea: le ultime sulla panchina bianconera.

Pescara - adesso c’è Anche l’ufficialità : Luciano Zauri è il nuovo allenatore : C’era già certezza assoluta, mancava soltanto l’ufficialità che è da poco arrivata: Luciano Zauri è il nuovo allenatore del Pescara, succede a Pillon che si è separato dagli adriatici dopo aver fallito l’accesso alla Serie durante la lotteria playoff. Zauri, ex calciatore, fra l’altro, di Lazio, Atalanta, Fiorentina, Sampdoria e Pescara, approda dalla panchina della Primavera direttamente a quella della prima ...

Maradona torna alla carica e si propone al MAnchester United : “sono l’allenatore giusto per voi” : Diego Armando Maradona torna alla carica: ‘El Pibe de Oro’ si propone per la panchina del Manchester United “Se il Manchester United ha bisogno di un allenatore, sono l’uomo che fa per loro“, firmato Diego Armando Maradona. Il fuoriclasse argentino, senza mezzi termini, ha lanciato la sua candidatura per la panchina dei Red Devils, senza dare peso nè al club che allena, i Dorados de Sinaloa, nè ad Ole Gunnar ...

Milan - Wenger potrebbe essere il nuovo allenatore e Gazidis punta Anche su Maldini : L'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger è emerso come il favorito a subentrare come tecnico del Milan, mentre l'attuale coach dell'Arsenal Unai Emery sta disperatamente cercando rinforzi per la prossima stagione. Arsene Wenger appare come uno dei favoriti per sostituire Gennaro Gattuso come allenatore del Milan. E il francese potrebbe avere un vantaggio rispetto agli altri avversari, visto che in in precedenza ha lavorato con l'amministratore ...

Spal - avanti con Semplici : sarà l’allenatore Anche nella prossima stagione : Manca l’ufficialità, attesa domani, ma appare ormai certo che il matrimonio tra la Spal e mister Semplici continuerà. Incontro a pranzo, sul piatto non c’erano tanto gli aspetti contrattuali (il tecnico è legato al club fino al 2020) quanto le garanzie tecniche per proseguire un percorso fin qui molto positivo. Il patron Colombarini, il presidente Mattioli e il ds Vagnati hanno dato garanzie all’allenatore, che da parte ...

Allenatore Milan - l’addio di Gattuso e i nomi per il sostituto : è iniziata una nuova rivoluzione : via Anche Leonardo e Maldini : nuova rivoluzione in casa Milan, l’ennesima degli ultimi anni. Sono attese oggi le dimissioni di Leonardo. Il direttore tecnico del Milan potrebbe e dovrebbe essere sostituito dal ds del Lille Luis Campos. Ma se questo era nell’aria, è stato il colloquio di ieri tra Gazidis e Gattuso a portare al colpo di scena: anche il rapporto tra il Milan e l’Allenatore si è interrotto. Fino alla partita di Ferrara, l’addio di ...

Allenatore Juventus - Alberto Galassi (CdA MAnchester City) blinda Guardiola : “Voce priva di fondamento” : Alberto Galassi, membro italiano del CdA del Manchester City ha spazzato via ogni dubbio sul possibile approdo di Guardiola sulla panchina della Juventus, intervenendo ai microfoni di Sky Sport: “Siamo veramente al ridicolo – ha sbottato – La volontà di Guardiola è di rimanere. La prima cosa che un club serio fa è contattare l’altro club visto che Guardiola è sotto contratto. Il Manchester City non può essere ...