Anche Jurgen Klopp vuole Koulibaly

(Di martedì 18 giugno 2019) Stando a quanto riportato dall’edizione brasiliana di ESPN, Kalidouè finito nel mirino del Liverpool di– Il portale brasiliano ha focalizzato l’attenzione sul difensore azzurro, sul possibile mercato di. La redazione brasiliana cita “Il Mattino” e riferisce cheritiene il senegalese il miglior compagno di reparto possibile per Virgil Van Dijk nel centro. Il Liverpool ha già avviato i contatti con l’entourage del calciatore.ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2023. Gli azzurri faranno di tutto per trattenere il calciatore corteggiato dai più grandi club europei. Per far si chegiochi ad Anfield, i “reds” dovranno avviare la trattativa per una cifra non inferiore ai 110 milioni di euro. Ti potrebbe interessare: Pedullà – ...

