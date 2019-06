Alvino su Twitter | “James ha già deciso e adesso anche il Real”

ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) L’affare James Rodriguez sembra arrivato al termine. Il Napoli ha lavorato bene per portare il colombiano alla corte di Ancelotti che lo aveva richiesto. Carlosuda importanti aggiornamenti spiegando che l’impegno del calciatore in Copa America con costituirà un problema per chiudere la trattativa, James ha giàil Real La Coppa America non influirà sulla trattativa per portare James Rodriguez in maglia azzurra. Il giocatore vuole solo il Napoli. Prestito oneroso con diritto di riscatto l’unica formula. Il Real si è convinto. Si aspetta l’incontro Mendes-Florentino per il via libera definitivo. — Carlo(@Carlo) 18 giugno 2019 L'articolosuha giàil Real” ilNapolista.

