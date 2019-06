Walter Melchionda | volto noto di un Posto al sole | è stato aggredito da dieci stranieri

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019), attore della famosissima soap di Raitre Unal, èverbalmente e fisicamente presso una stazione di servizio di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. La spaventosa giornata Un gruppo di extracomunitari ubriachi lo hanno sorpreso alle prime luci dell'alba. L'attore si trovava nel piazzale antistante la stazione di un servizio-ristorante "O' camionista" in provincia di Salerno e aspettava il pullman che lo avrebbe portato a Napoli per registrare Unal, quando intorno alle 5:30 una decina di uomini si sono avvicinati, deridendolo. L'episodio si è sgiovedì mattina; uno dei delinquenti, probabilmente africani, lo ha schiaffeggiato, continuando ad insultarlo appellandolo sarcasticamente "dottore". In quel momento,era solo e non ha voluto reagire decidendo di mantenere l'autocontrollo, anche per paura che la ...

