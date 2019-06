Valeria Graci rompe il silenzio su Io e te | “Sempre polemiche!”

Valeria Graci a Blogo : "Chiamata dalla Rai perché autoironica e garbata. A Io e te niente parodie" (VIDEO) : "Regina della risata", così l'ha definita in conferenza stampa Pierluigi Diaco, che l'ha scelta per affiancare Sandra Milo nel suo Io e te, in onda su Rai1 per tutta l'estate a partire da lunedì 17 giugno alle ore 14. Valeria Graci ai microfoni di Blogo ha commentato così:Mi ha fatto molto piacere che lo abbia detto. Ha ricordato anche che sono entrata in Rai e che lavoro da tanti anni con le mie gambe. Nonostante Non siano lunghissime e con una ...