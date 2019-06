Totti via dalla Roma | “Hanno voluto togliere i romani dalla squadra e ci sono riusciti

Totti è un fiume in piena : “io o Baldini - uno dei due doveva andare via” : Conferenza stampa fiume quella di Francesco Totti, accuse pesantissime quelle dell’ex capitano della Roma che ha lanciato bordate clamorose nei confronti della dirigenza. Pesanti dichiarazioni anche su Baldini in conferenza stampa: “Il rapporto con Franco Baldini non c’è mai stato e mai ci sarà, uno dei due doveva uscire e mi sono fatto da parte io, ci sono troppe persone che mettono bocca e fanno casino. L’ultima ...

Totti via DALLA ROMA?/ Voci sul rifiuto del ruolo da dt : 'Leggo tante cose e...' : TOTTI via DALLA ROMA? L'ex capitano avrebbe rifiutato il ruolo di direttore tecnico propostogli DALLA società: la presa di posizione del Pupone.

Quello su Francesco Totti sarà un docufilm e non una serie tv - riprese al via all’Olimpico col Capitano sulla sedia da regista : Inizialmente sembrava che l'autobiografia di Francesco Totti Un Capitano fosse destinata a diventare una serie tv, invece si tratterà di un docufilm, le cui riprese sono già iniziate a Roma. Wildside ha acquistato i diritti del libro di Francesco Totti per realizzarne un adattamento, che sulle prime era stato annunciato come una produzione seriale. Ora, invece, la conferma che si tratterà di un progetto destinato alle sale cinematografiche, ...