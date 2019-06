Strage di delfini lungo le coste degli Usa | gli scienziati stanno indagando sulle cause

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) Sono almeno 279 iche dallo scorso febbraio si sono incagliatila costa americana, il triplo rispetto alla norma, e il 98% è morto. Lo rivelano glidel National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) checercando di capire ledella più grande moria dinegli stati costieri statunitensi – Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida – che si affacciano sul Golfo del Messico. In base alla prime ricerche, pare che la strade di cetacei possa essere riconducibile agli “effetti persistenti della fuoriuscita di petrolio della BP nel 2010 e più direttamente alla bassa salinità dell’oceano causata dagli alti livelli di acqua dolce proveniente da fiumi in piena e al canale di scarico della Louisiana“, come ha spiegato Teri Rowles, coordinatore Noaa per la salute dei mammiferi marini. In effetti in base ai ...

