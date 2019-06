Stiamo già uscendo dall’euro

Daniele Faggiano : “Abbiamo ottimi rapporti col Napoli Stiamo vagliando alcune soluzioni” : Quest’oggi il ds del Parma Daniele Faggiano, intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si è espresso in merito ad alcune vicende di mercato che legano i ducali ed il Napoli. Ha asserito: “Su Sepe è ancora tutto da decidere e potrebbe anche rimanere così come Grassi. Possiamo contare sugli ottimi rapporti col Napoli. Ounas e Rog sono due giocatori che ci piacciono ma potrebbero non essere alla portata del nostro ...

Calcio - Roberto Mancini : “Stiamo continuando a migliorare ma c’è ancora tanto da fare. L’atteggiamento è quello giusto” : Succede tutto nel primo tempo allo Stadio Olimpico Spyros Louis tra Grecia ed Italia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio del gruppo J. Un’ottima prestazione degli azzurri che hanno messo in mostra una grande manovra collettiva e soprattutto tante idee. Una prova d’insieme premiata dalla netta vittoria della Nazionale di Roberto Mancini contro gli ellenici per 3-0, frutto delle marcature di Nicolò Barella, ...

Gilet gialli - portavoce : ‘Contro di noi repressione di Stato. Ue? Inutile - vantaggi solo a Berlino. Noi Stiamo con Italia e Grecia’ : La prima protesta in Francia è stata sei mesi fa e da quel giorno non hanno mai smesso. Ogni sabato i Gilet gialli manifestano contro il governo di Emmanuel Macron: se all’inizio chiedevano lo stop all’aumento del prezzo della benzina (e hanno vinto), ora vogliono la redistribuzione delle ricchezze e referendum di iniziativa popolare. Alla vigilia del voto per le Europee e nel momento di minore partecipazione ai cortei, il portavoce François ...

F1 - Mattia Binotto : “Stiamo già lavorando alla Ferrari del 2020” : Che l’annata della Ferrari non sia proprio delle migliori, in tempi recenti, lo si vede dai risultati: mai in grado di sovvertire il predominio della Mercedes, la Rossa di Maranello sembra già sul punto di abbandonare, a maggio inoltrato, ogni sogno di andare a caccia di quel Mondiale piloti che manca dal 2007, quando Kimi Raikkonen lo conquistò in una rocambolesca ultima gara a Interlagos, in Brasile. In vista del GP di Monaco, dunque, ...

Grande Fratello - Gianmarco e Erica si provocano : “ImpaStiamo insieme” : Erica e Gianmarco vicinissimi al Gf 16: ultime notizie dalla Casa Non sono passati inosservati alcuni atteggiamenti di Erica e Gianmarco avvenuti al Grande Fratello 2019. Spesso sono pericolosamente vicini: c’è sintonia, fra i due, peccato che Erica Piamonte abbia iniziato una frequentazione con Gaetano! Passano tanto tempo a punzecchiarsi a vicenda, ma questo non […] L'articolo Grande Fratello, Gianmarco e Erica si provocano: ...