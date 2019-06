Se mi intercettano | diranno che sono la P5 Parola di Palamara

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) “Ho parlato di Roma, di Lo Voi, di Creazzo ...: posdire che iola P5, chequello che fa le nomine”. Parla così di sé stesso Luca, il boss della corrente centrista di Unicost, indagato a Perugia in merito a una presunta corruzione per alcuni viaggi e utilità che avrebbe ricevuto dall’imprenditore Fabrizio Centofanti. È uno dei passaggi delle nuove intercettazioni pubblicate oggi dall’Espresso. Dall’informativa del Gico della Guardia di Finanza esce di tutto: ricatti incrociati, minacce, veleni, dossieraggi contro i nemici. Fughe di notizie e un uso strumentale dei giornali. Condotte che per qualcuno - scrive L’Espresso - potrebbero essere al limite dell’eversione.Per bocca degli stessi protagonisti dell’affaire, infatti, le manovre appaiono delineare una sorta “di P5”.La ...

