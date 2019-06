Perfino Super Mario Bros cede al fenomeno battle royale

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) Che ilstia toccando una marea di piccole e grandi produzioni è palese ma se l'annuncio della modalità per Fallout 76 non stupisce più di tanto, non ci saremmo di certo aspettati un accostamento tra l'idraulico baffuto più famoso del mondo e questo genere così in voga. Eppure è assolutamente tutto vero.. incontra igrazie a un progetto segnalato da PCGamer.è lo strambo figlio di questa unione, un gioco raggiungibile semplicemente attraverso il browser che pone 100 giocatori all'interno di un mondo di gioco con l'obiettivo di arrivare il prima possibile alla fine. A quanto pare non è possibile attaccare direttamente i giocatori avversari ma si possono usare i koopa e i blocchi distruttibili dei livelli per creare delle sorta di ostacoli.I power up sono condivisi tra tutti i giocatori quindi se uno ottiene un fungo o un ...

