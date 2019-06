Martina Nasoni gela i suoi fan | la rivelazione su Daniele Dal Moro

lanostratv

(Di lunedì 17 giugno 2019)Dalnon stanno insieme? Parla lei, una settimana fa, ha vinto il GF. Tuttavia in questi giorni ha fatto parlare anche per un’altra ragione. Quale? Il suo rapporto conDal. Difatti i due, qualche giorno fa a Pomeriggio 5, hanno anche confessato di aver passato la notte insieme, non nascondendo di provare una certa simpatia reciproca. Motivo per cui tanti loro fan hanno iniziato a pensare chesarebebro diventati ben più che solo amici. Purtroppo però pare che le cose non siano in questo modo. Cos’è successo?, nell’intervista a Spy, ha confessato: “Subito dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello abbiamo parlato un po’. Però in questo momento abbiamo tante cose da fare, gli impegni sono tanti. Sicuramente avremo modo di chiarirci, questo sì”. Una confessione che ovviamente ...

